Enna, Neglia-Savarese, l’amministrazione comunale: “Critiche prive di fondamento”

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In merito alla protesta di ieri dei genitori dell’Istituto comprensivo “Neglia-Savarese”, l’Amministrazione comunale di Enna interviene per “ristabilire la realtà dei fatti con dati e interventi concreti”, ritenendo le critiche espresse “non solo ingiuste, ma prive di fondamento tecnico e temporale”.

“Affermare che l’Amministrazione ignori lo stato dei plessi dell’IC in parola non corrisponde al vero. La sicurezza dei nostri studenti è una priorità che si dimostra con gli investimenti”, si legge nella nota diffusa dall’Amministrazione comunale.

Nel documento vengono quindi elencati gli interventi realizzati e programmati. Per quanto riguarda gli interventi d’urgenza, l’Amministrazione sottolinea che “i danni causati dagli eccezionali eventi atmosferici di inizio anno sono stati prontamente risolti non appena le condizioni lo hanno permesso”.

Sul fronte degli investimenti recenti, il Comune evidenzia che “solo dall’inizio di quest’anno scolastico sono stati investiti circa 22.000 euro per la nuova caldaia e sono già state impegnate risorse per ulteriori 40.000 euro per manutenzioni già in corso”.

Un passaggio è dedicato anche al plesso di Pergusa: “Lo scorso anno sono stati rinnovati i locali della Scuola dell’Infanzia. Per quanto riguarda la palestra, l’Amministrazione ha provveduto alla sua costruzione; purtroppo, il crollo avvenuto durante i lavori (evento tecnico imprevedibile) ha portato al sequestro dell’area, rendendo impossibile qualsiasi intervento fino al dissequestro da parte delle autorità competenti”.

Tra i lavori in corso, l’Amministrazione cita “i nuovi locali per l’infanzia al plesso Savarese, la cucina della mensa nel plesso Neglia dove fra l’altro è già stata ultimata la nuova illuminazione esterna”.

Sul fronte trasporti, il Comune precisa che “il servizio per il diritto allo studio (trasporto scolastico obbligatorio) è pienamente garantito attraverso un sistema misto (mezzi comunali e appalti esterni) che non presenta criticità strutturali”.

Diverso, secondo l’Amministrazione, il caso delle attività extra-scolastiche, “che non sono a carico del Comune” e che “non sempre possono essere soddisfatte per ragioni economiche e vincoli dei bandi di gara, una condizione questa che riguarda, in egual misura, tutti gli altri istituti di Enna che si attivano in modo autonomo”. Nella nota viene comunque precisato che “nonostante i limiti, dall’inizio dell’anno il Comune ha comunque già garantito in almeno tre occasioni il trasporto per eventi istituzionali, dimostrando massima apertura laddove possibile”.

In conclusione, l’Amministrazione comunale di Enna afferma di ritenere che “il dialogo tra genitori e Amministrazione debba basarsi sulla collaborazione e sulla verità” e aggiunge che definire “degradate” aree oggetto di continui investimenti e lavori “appare un’argomentazione che non rende giustizia all’impegno quotidiano degli uffici e delle maestranze comunali, nei limiti dei vincoli imprescindibili”.

“Non pretendiamo ringraziamenti per quello che è un nostro dovere, ma esigiamo il rispetto per la realtà degli interventi effettuati”, conclude la nota dell’Amministrazione comunale di Enna.