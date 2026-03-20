Enna, Neglia-Savarese: la dirigente interviene dopo il sit-in dei genitori

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Dopo il sit-in dei genitori dell’Istituto Neglia-Savarese di questa mattina arriva la replica del dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio che si riporta di seguito.

Il Dirigente scolastico smentisce quanto espresso da un piccolo gruppo di genitori perché l’istituzione scolastica sta attuando quanto progettato, programmato e previsto nel PTOF seguendo i tempi e le procedure normativamente previste.

Alcune situazioni quali quelli dei locali scolastici e servizio trasporto alunni afferiscono all’ente locale quale proprietario degli immobili e gestore del servizio.

Inoltre, questo dirigente ha sempre incontrato i genitori da ultimo lunedì 16 c.m. al fine di fornire agli stessi le informazioni utili su eventuali situazioni. In ogni caso come già agli stessi detto, questo dirigente rimane, come sempre, disponibile per qualsiasi confronto costruttivo e produttivo per il benessere di tutta la comunità scolastica.