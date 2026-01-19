Enna, Natale di solidarietà a Montesalvo: devoluto il ricavato dei mercatini natalizi

PUBBLICITÀ

Un Natale vissuto nel segno della solidarietà e della collaborazione tra le realtà del territorio. È questo il senso profondo dell’iniziativa promossa dal Centro incontro anziani Montesalvo, che nel periodo natalizio ha organizzato i mercatini di Natale all’interno del chiostro della Parrocchia di Montesalvo, offrendo alla comunità prodotti artigianali realizzati dalle persone che frequentano il centro.

Un’iniziativa che ha unito creatività, partecipazione e spirito solidale, riscuotendo grande apprezzamento da parte dei visitatori. Al termine dei mercatini, il Centro Incontro Anziani ha deciso di donare l’intero ricavato all’Associazione “La Tenda est-odv”, realtà associativa parrocchiale da anni impegnata nel sostegno ai soggetti più fragili.

La consegna ufficiale del ricavato si è svolta nella serata di venerdì scorso, presso la sede del Centro Incontro Anziani Montesalvo, alla presenza dei rappresentanti delle tre realtà coinvolte: Biagio Scillia, presidente dell’Associazione La Tenda ets-odv, Fra Domenico Gulioso, in rappresentanza della Parrocchia di Montesalvo, e Francesco Savoca, presidente del Centro Incontro Anziani Montesalvo.

Nel corso dell’incontro, Francesco Savoca ha sottolineato il valore umano dell’iniziativa: «Questi mercatini dimostrano che il Centro Incontro Anziani non è solo un luogo di aggregazione, ma una vera risorsa per il territorio. I nostri anziani, con il loro impegno e la loro manualità, hanno voluto fare un gesto concreto di solidarietà verso chi ha più bisogno».

Soddisfazione è stata espressa anche da Biagio Scillia, presidente dell’Associazione La Tenda ets-odv: «Ricevere questo contributo significa sentire forte la vicinanza della comunità. La Tenda ets-odv opera ogni giorno accanto alle persone in difficoltà e iniziative come questa ci ricordano che solo attraverso la collaborazione e la sinergia possiamo dare risposte reali ai bisogni del territorio».

A evidenziare il significato comunitario del gesto è stato Fra Domenico Gulioso: «Questa iniziativa è una testimonianza concreta di Chiesa viva, capace di accogliere e di creare legami. Il chiostro della parrocchia è diventato un luogo di incontro e di solidarietà, e il risultato ottenuto è frutto di un cammino condiviso».