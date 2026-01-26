Enna, “Natalè 2025 – Lo shopping premia te”: ecco i biglietti vincenti

PUBBLICITÀ

Si è svolta ieri, nella sede ennese di Confcommercio Caltanissetta Enna, l’attesa estrazione dei biglietti vincenti di “Natalè 2025 – Lo shopping premia te”.

Anche quest’anno l’iniziativa ha registrato numeri di grande rilievo: oltre 111.000 biglietti distribuiti e 321 attività commerciali aderenti nelle due province. Il Comune con il maggior numero di adesioni è stato Nicosia, in provincia di Enna, con 55 aziende partecipanti. I capoluoghi hanno invece preso parte all’iniziativa con 45 attività a Enna e 43 a Caltanissetta.

Un risultato che conferma il valore dell’iniziativa, nata per incentivare gli acquisti nei negozi di prossimità e sostenere il tessuto economico locale, rafforzando il legame tra imprese, cittadini e comunità.

Presente durante l’estrazione anche l’assessore del Comune di Enna Nicola De Luca: “Come amministrazione accogliamo con favore ogni iniziativa volta a favorire il commercio locale. Confcommercio Caltanissetta Enna dimostra ogni anno di essere presente”.

Grande attenzione è stata riservata anche ai premi minori legati ai singoli Comuni, una delle novità più apprezzate dell’edizione 2025. Per ogni dieci aziende aderenti, Confcommercio ha messo in palio buoni acquisto da 100 euro, spendibili esclusivamente presso l’attività che ha rilasciato il biglietto estratto, premiando così sia i clienti sia i commercianti.

“Vogliamo ringraziare tutte le imprese che, anche quest’anno, hanno partecipato con entusiasmo e capendo il valore simbolico dell’iniziativa – ha commentato Maurizio Prestifilippo, presidente di Confcommercio Caltanissetta Enna – il nostro è uno sforzo organizzativo importante che però viene premiato dai cittadini che scelgono di comprare sotto casa.”

Per quanto riguarda i premi principali, il terzo premio, un MacBook Air, è stato assegnato al biglietto numero 85856, rilasciato dall’attività Belfiore Giuseppe di Nicosia. Il secondo premio, una crociera nel Mediterraneo per due persone, è stato vinto dal biglietto numero 92398, emesso dal New Pam Store Srl di Nicosia. Il primo premio, una Fiat Panda Hybrid, è andato infine al biglietto numero 125340, rilasciato da Baby Store Srls di Piazza Armerina.