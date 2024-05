Enna: nascerà un info point nei pressi del Museo del Mito

PUBBLICITÀ

Il gruppo politico federato Mpa-Enna Viva esprime apprezzamento per la nuova opera di riqualificazione presso l’area del Castello di Lombardia in cui sorgerà, adiacente al Museo del Mito, un nuovo info point turistico. Si tratta del terzo cantiere che si aggiunge ai lavori dell’anello e della riqualificazione del muro tra il secondo ed il terzo cortile del Castello.

“Tali risultati – comunicano i consiglieri Francesco Comito, Giusy Firrantello, Naomi Fiammetta ed Emilia Lo Giudice – si ascrivono ad un lavoro costante che agli inizi sembrava impossibile ed oggi invece vede sorgere opere concrete. Comprendiamo che tutto questo potrà creare al momento dei normali disagi all’utenza turistica, ma sappiamo che tali interventi faranno del sito più importante della città uno dei luoghi più belli dell’intero territorio regionale”.

“Esortiamo invece il sindaco e la giunta comunale – proseguono – a stimolare la competente soprintendenza, depositaria di un ulteriore intervento finanziato dall’assessorato regionale ai beni culturali per ulteriori 100 mila euro, per un avvio immediato e coordinato insieme a quelli già partiti, così come con un ulteriore finanziamento di oltre 200 mila euro di cui il Comune è depositario che riguarda l’illuminazione artistica del secondo cortile, ottenuto sempre mediante finanziamenti regionali. Ci auguriamo pertanto che la giunta municipale possa coordinare i vari interventi per una prossima riapertura dell’intera area, senza perdere tempi importanti nelle fasi realizzative che riguardano già tre interventi avviati (anello, nuovo infopoint turistico, muro perimetrale interno) e dove ulteriori due dovrebbero aggiungersene (lavori di somma urgenza Soprintendenza/illuminazione artistica secondo cortile) per arrivare nel complessivo a cinque cantieri”.

“Per tale motivo – concludono – vigileremo e stimoleremo l’amministrazione comunale ad essere tempestiva nel fare partire anche gli ultimi interventi finanziati che riguardano quell’area, frutto di un nostro grande impegno fino a quando siamo stati protagonisti delle passate giunte comunali”.