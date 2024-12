Enna: nasce una piattaforma politica Mpa-Forza Italia

PUBBLICITÀ

“Formuliamo una piattaforma politica sulla scia dell’impostazione del consiglio nazionale di Forza Italia, avviando una federazione politica tra autonomisti e militanti forzisti, che lanceremo nel mese di gennaio. Una unità di intenti che si paleserà e si svilupperà all’interno della giunta comunale, nei banchi del consiglio comunale di Enna ed in particolare nella comunità ennese”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, Gaetana Palermo (ass. al comune di Enna per Forza Italia) e Francesco Di Venti (capogruppo Mpa al consiglio comunale di Enna).

“Avvieremo già dall’inizio del 2025 – proseguono – un intergruppo moderato che possa contare al proprio interno di esperienze autonomiste, civiche, riformiste e moderate in un grande blocco centrista che possa accompagnare l’ultimo anno e mezzo della giunta guidata dal nostro Sindaco Maurizio Dipietro, ma soprattutto guardare al futuro della nostra comunità”.