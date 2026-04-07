Enna: nasce “Un cuore oltre i confini”, progetto di adozione a distanza per i bambini del Madagascar

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L’associazione Luciano Lama ODV, in collaborazione con l’associazione “Omeo Bon Bon”, lancia a Enna “Un cuore oltre i confini”, un’iniziativa di adozione a distanza finalizzata ad assicurare cibo, cure e istruzione ai bambini che vivono in situazione di svantaggio a Fianarantsoa, in Madagascar.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà l’8 aprile alle 18:30 all’Al Kenisa caffè letterario di Enna. L’incontro sarà aperto alla cittadinanza e rappresenterà un momento di approfondimento sulle attività portate avanti in Madagascar e sulle modalità di adesione al programma.

L’iniziativa nasce per garantire la continuità delle attività dell’associazione “Omeo Bon Bon”, fondata dall’ennese Tony Vasco, che vive stabilmente a Fianarantsoa, dove ha creato un centro diurno dedicato ai bambini che vivono in strada. All’interno della struttura i minori trovano accoglienza, tre pasti al giorno, cure mediche e accesso all’istruzione. Nel tempo il centro è diventato anche uno spazio di crescita e inclusione, con laboratori creativi, attività musicali e teatrali.

Attraverso il progetto “Un cuore oltre i confini” i sostenitori potranno instaurare un legame concreto con i bambini, contribuendo in modo continuativo al loro sostegno. Il programma prevede, infatti, aggiornamenti periodici sulle condizioni di salute, sui progressi scolastici e sui momenti più significativi della vita dei minori, accompagnati da fotografie e comunicazioni dirette.

Durante l’incontro dell’8 aprile sarà possibile conoscere nel dettaglio l’iniziativa, ascoltare testimonianze dal Madagascar e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione.