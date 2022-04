Enna: nasce un comitato delle associazioni

Domenica scorsa, nella sede della Pro Loco di Enna, si sono riunite alcune associazioni attive sul territorio. Presenti le associazioni Gente di Domani, Gruppo folk I Fajiddi, Vespa club Enna, I Guitti, I Zitani, AGTE, Ancos, Cuori Svintuliati, gli Arcieri del Castello e il gruppo folk Kòre. È stato deciso di creare una sorta di comitato delle associazioni, chiamato “Enna Ricomincia”, che persegue il fine comune di vivacizzare la città.

“Fare rete è una pratica che la Pro Loco conosce molto bene – fa sapere la presidente Gioia Pugliese – infatti le pro loco lavorano in sinergia fra di loro su tutto il territorio nazionale, vorremmo portare questa pratica virtuosa anche ad Enna”.

La riunione di domenica è stata conoscitiva e propositiva. Le associazioni hanno deciso di darsi delle regole comportamentali chiare con un documento scritto che verrà firmato dai presidenti di tutte le associazioni che vorranno partecipare.

“Abbiamo dato un nome a questo gruppo – prosegue Pugliese – che rispecchia la mission che ci siamo prefissi, Enna Rinasce. Abbiamo concordato di creare alcuni eventi annuali che coinvolgano contemporaneamente tutte le associazioni, ognuna con le proprie peculiarità e attività per riempire e colorare l’intera città e richiamare quel turismo di prossimità che quest’anno la farà da padrone, oltre che impegnarci a collaborare alla buona riuscita dell’evento di ogni singola associazione. La diversità e la pluralità dell’offerta che questo comitato può regalare ad Enna darà impulso per creare alcuni eventi che faranno la differenza durante un anno che trascina con se una grande crisi economica accompagnata da un desiderio di ripresa e resilienza. Per la prima volta ad Enna – conclude – si è riuscito a mettere insieme tante associazioni con un unico obiettivo, creando una sinergia ed una collaborazione che, sono certa, farà da volano per lo sviluppo turistico della città”.