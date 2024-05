Enna: nasce l’Orchestra Giovanile Francesco Paolo Neglia, martedì le prime audizioni

PUBBLICITÀ

L’associazione “Crescere Insieme” Aps, operante da diversi anni nel territorio ennese, in partenariato con altre due storiche associazioni, “Il Salone della Musica” e l’Associazione “Antonino Giunta” di Calascibetta, e con il patrocinio del Comune di Enna, rinnova la sua attività con un nuovo progetto: la creazione di un’orchestra cittadina che avrà il nome del compositore ennese Francesco Paolo Neglia.

Fin dalla sua nascita l’associazione Crescere Insieme ha costantemente operato con l’obiettivo di sostenere i giovani, incoraggiandone la crescita umana e culturale.

“In questo momento – afferma il Prof. Angelo Moceri, presidente dell’associazione – un ensemble orchestrale giovanile ci sembra la risposta giusta al desiderio di tanti giovani di fare musica, offrendo loro occasioni di crescita umana e artistica. In più, sarà l’occasione per interagire con il territorio in modo propositivo, creando nuove sinergie con il coinvolgimento anche delle fasce sociali disagiate ed emarginate”.

Nel dare inizio a questa nuova avventura “Crescere Insieme” ha trovato come partner l’Associazione “Antonino Giunta”, operante a Calascibetta, che vanta una pluriennale attività artistica che ha portato l’omonimo gruppo sinfonico nato al suo interno ad ottenere riconoscimenti anche a livello nazionale, mentre l’Associazione “Il Salone della Musica” opera da lungo tempo ad Enna con una intensa attività di divulgazione della cultura musicale facendo rivivere il prestigioso “Premio Neglia”.

L’ammissione all’orchestra, previa audizione, è gratuita e aperta a tutti. Le audizioni si svolgeranno in più fasi: nella prima fase, che avrà luogo martedì 21 maggio presso l’“Urban Center”, verranno ammessi soltanto strumenti ad arco; nelle fasi successive, saranno ammessi anche gli strumenti a fiato e quelli a percussione.

La commissione, presieduta dal presidente dell’associazione, sarà costituita dai Maestri Andrea Lattuca e Giuseppe Caramanna, musicisti dell’Orchestra ECO di Enna, dal Maestro Elisabetta Russo, docente di pianoforte e direttrice d’orchestra, dal Maestro Carmelo Capizzi, docente di flauto e direttore d’orchestra, e dal direttore artistico dell’associazione, prof.ssa Maria Giordano, docente di storia della musica.

Per iscriversi alle audizioni utilizzare il modello di domanda pubblicato sulla pagina Facebook Orchestra Francesco Paolo Neglia in cui è possibile consultare anche il bando.