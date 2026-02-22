Enna, nasce la Uil Funzione Pubblica: lunedì il primo congresso provinciale

PUBBLICITÀ

Nasce domani, lunedì 23 febbraio, a Enna la Uil Funzione Pubblica, federazione della Uil frutto di un percorso di unificazione di tre categorie: la Uil Federazione dei Poteri Locali, la Uil Pubblica Amministrazione e la Uil Organi Costituzionali. Il I Congresso Provinciale sarà celebrato presso l’Urban Center di Enna.

Circa 80 lavoratrici e lavoratori parteciperanno ai lavori a seguito di un percorso congressuale iniziato a metà gennaio e sviluppatosi presso tutto il territorio provinciale.

Giuseppe Adamo e Paquita Di Mario, segretari uscenti rispettivamente della Uil Fpl e della Uil PA, esprimono soddisfazione per il percorso che ha portato alla nascita della nuova federazione, evidenziando «il grande senso di responsabilità mostrato dal quadro dirigente delle due federazioni nel dare vita ad una federazione, che a livello nazionale risulterà essere, alla fine del Congresso Nazionale che si terrà a Roma dal 3 al 5 giugno 2026, la più grande federazione della Uil fra i lavoratori attivi».

Tema del congresso sarà «La ragione della nostra presenza nel territorio ennese», con l’obiettivo — spiegano ancora Adamo e Di Mario — di definire il ruolo della nuova organizzazione oltre gli aspetti contrattuali. «Saranno trattati tanti temi: dallo stato di salute della Sanità ennese ai temi del precariato sia degli enti locali sia del comparto giustizia nonché di tutte le problematiche del mondo del lavoro pubblico».

Nel comunicato viene inoltre espresso un ringraziamento all’amministrazione comunale di Enna e, in particolare, all’Assessore al Personale Rosario Vasapollo, per la concessione della sala con patrocinio gratuito.