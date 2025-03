Enna: nasce la sede territoriale di Unioncasa

PUBBLICITÀ

Si è costituita la sede territoriale di Enna dell’Associazione Nazionale Unioncasa. Ne da notizia il presidente nazionale, Flavio Sanvito, che ha accolto favorevolmente la proposta di un gruppo di professionisti e operatori del settore immobiliare di Enna.

L’Associazione vuole porsi come punto di riferimento per tutti i cittadini che devono affrontare quotidianamente le problematiche tipiche dei proprietari di immobili, e di assistere i propri iscritti che intendono investire, affittare, comprare o vendere, o più semplicemente che richiedano assistenza legale, fiscale, tecnica o necessitano della redazione dei contratti a canone concordato o rilascio dell’APE o assistenza nei tentativi di Conciliazione Stragiudiziale.

L’Associazione nazionale UNIONASA è riconosciuta dalla Legge n°9 dell’8/02/2007 e dal D.M. DEL 16/01/2017 tra le associazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e partecipa ai tavoli di concertazione presso il Ministero delle Infrastrutture, Ministero della solidarietà Sociale, Ministero dell’Economia e della Finanza, Ministero delle Politiche Giovanili, Conferenza Unificata Presidenti delle Regioni e ANCI. E’ inoltre accreditata presso le Prefetture quale membro delle Commissioni Prefettizie.

Alla presidenza dell’Associazione ennese è stato eletto Andrea Barbarino che guiderà per il prossimo quadriennio il gruppo dirigente formato da professionisti del settore immobiliare che faranno riferimento alle quattro aree tematiche, tecnica, fiscale, contrattualistica e area legale. La sede si trova ad Enna Bassa in Via E. Longi 4, ma è possibile richiedere un appuntamento per sottoporre le proprie richieste agli professionisti secondo le aree tematiche sopracitate.

“Con UNIONCASA diamo voce – afferma Barbarino – ad una platea di proprietari che non trovano risposte soddisfacenti nel mercato delle compravendite e delle locazioni soprattutto ad Enna Alta e che ad ogni buon conto a breve dovranno prepararsi in funzione di un prevedibile incremento di richieste stante l’annunciata apertura di una facoltà dell’Università Kore in città”.

Infatti UNIONCASA ha avviato recentemente il tavolo concertativo, insieme alle altre associazioni rappresentative della Proprietà e degli Inquilini, al fine di rivedere l’Accordo territoriale valido per i contratti a canone concordato sottoscritto nel 2019, carente, pertanto, degli aggiornamenti in base alla riclassificazione delle zone e dei parametri da parte dell’OMI di Enna.