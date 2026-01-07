Enna: nasce la “Libera Associazione Amici di Franciscus”

PUBBLICITÀ

Partita da Enna un’iniziativa che si sta diffondendo a livello internazionale. Si tratta della “Libera Associazione Amici di Franciscus”, un gruppo di fedeli laici che si propone di promuovere eventi religiosi e culturali per testimoniare e tenere vivo il messaggio di Papa Francesco.

L’input alla nascita dell’Associazione è stato dato dal giornalista Mario Antonio Filippo Pio Pagaria, che ne è coordinatore provvisorio, e che sta raccogliendo adesioni, attraverso i social, da tutte le parti d’Italia e anche dall’estero. La tesoriera è il giudice penale del Tribunale di Pistoia Jacqueline Monica Magi e la segretaria è l’avvocato canonista di Pistoia Michela Cinquilli.

“L’Associazione – dice Pagaria – si prefigge, innanzitutto, di raccogliere informazioni su eventuali miracoli attribuibili all’intercessione di Papa Francesco e di inviarli all’Autorità Ecclesiastica, alla quale non intende assolutamente sostituirsi”.

Va ricordato che, per iniziare un’eventuale causa di beatificazione, devono passare cinque anni dalla morte di coloro per i quali si chiede l’innalzamento alla gloria degli altari.

“Ci proponiamo, inoltre, di organizzare eventi culturali di approfondimento sulla figura di Papa Francesco e di collaborare con le Caritas diocesane promuovendo raccolte fondi per i poveri”.

L’Associazione si propone, inoltre, di organizzare un concorso letterario internazionale, per gli alunni delle scuole e per adulti, sotto la guida dei già candidati al Nobel per la Letteratura Marina Pratici, che è socia dell’Associazione, e Hafez Haider. Il premio sarà dedicato al Papa argentino e la segreteria dello stesso sarà curata dalla socia Gaia Greco.

“Ci impegneremo per la pace nel mondo – aggiunge Pagaria – che non può e non deve essere raggiunta con l’uso delle armi, ma con la preghiera e il dialogo, anche con confessioni religiose diverse, come ha fatto Papa Francesco, e per la difesa della legalità, battendoci contro la mafia, soprattutto quella dei colletti bianchi”.

Un’Associazione, dunque, che si prefigge di essere laica e libera, ispirandosi al Vangelo di Giovanni: “La verità vi farà liberi”. L’Associazione accoglie tutti, a prescindere dall’appartenenza religiosa. Trattandosi di un’associazione internazionale, la sede sarà ubicata a Roma.

Per eventuali adesioni o informazioni: franciscusjorgemario@gmail.com.