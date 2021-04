Enna: nasce la Gioventù Federalista Europea

Nasce a Enna la Gioventù Federalista Europea, sezione italiana dei Jeunes Européens Fédéralistes, il gruppo giovanile del Movimento Federalista Europeo. La riunione fondativa si è svolta in modalità telematica lo scorso 7 aprile. Mario Di Dio è stato eletto presidente, Andrea Branciforte segretario, Elena Faraci tesoriere e Francesco Intraguglielmo responsabile dell’ufficio del dibattito. Gli altri membri dell’organo direttivo sono Gaetano Di Marco, Giorgio Perricone, Nicolò Di Dio e Alessandro Gualtieri.

“Non è un partito politico – spiega il presidente – perché, pur promuovendo attivamente ogni studio riguardante l’assetto istituzionale, economico, sociale della federazione europea, e pur prendendo parte attiva alla lotta per la sua realizzazione e preoccupandoci di scoprire quali forze potranno agire in favore di essa nella futura congiuntura politica, non vogliamo pronunciarci ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado maggiore o minore di collettivizzazione economica, sul maggiore o minore decentramento amministrativo che dovranno caratterizzare il futuro organismo federale. Lasciamo che nel seno del nostro Movimento questi problemi vengano ampiamente e liberamente discussi. Di fatto, i nostri aderenti militano quasi tutti in qualcuno dei partiti politici progressivi: tutti si accordano nel propugnare quelli che sono i principi basilari di una libera federazione europea, non basata su egemonie di sorta, né su ordinamenti totalitari, e dotata di quella solidità strutturale che non la riduca ad una semplice Società delle Nazioni”.

Le attività della sezione MFE e GFE di Enna prevedono per il 2021 due appuntamenti di rilievo. Il 9 maggio, in occasione della festa dell’Europa e del lancio della Conferenza sul futuro dell’Europa, sarà convocato via web un consiglio comunale. “In tale occasione – fanno sapere dalla GFE – chiederemo la costituzione in seno al Consiglio comunale dell’intergruppo federalista europeo”.

Il secondo appuntamento è previsto per il 15 Settembre con il conferimento del premio per l’Europa Federico II all’On. Mercedes Bresso, ex Presidente della Regione Piemonte e Presidente JEF.