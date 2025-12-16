Enna: nasce la Fondazione Francesco Gagliano

PUBBLICITÀ

Nasce ufficialmente a Enna la Fondazione Francesco Gagliano, con la firma, sabato scorso, dell’atto costitutivo presso lo studio notarile Prinzi: un progetto che intende raccogliere e dare continuità all’eredità etica, imprenditoriale e sociale di Francesco Gagliano, scomparso sette anni fa, fondatore della società RO.GA. S.p.A. e personalità fortemente legata al territorio ennese per il proprio impegno lavorativo e sociale. A presiederla è la figlia, Salvatrice Maria Gagliano.

PUBBLICITÀ

L’iniziativa nasce dalla volontà della famiglia Gagliano e delle società del gruppo RO.GA., che hanno inteso dare vita a un ente non profit per restituire al territorio ennese, e non solo, il valore sociale di oltre trent’anni di impegno familiare: l’idea dell’impresa come missione per migliorare la vita delle persone, l’etica del lavoro “su misura” come cura dei bisogni dei singoli e della qualità delle relazioni, la convinzione di dover anzitutto dare e restituire sorriso e benessere alle persone. Un percorso che si colloca nel solco di una tradizione di iniziative già realizzate per il perseguimento di finalità di interesse generale, benefiche e sociali, che la famiglia e le aziende del gruppo hanno promosso negli anni, dalla missione ad Haiti nel 2010 alle serate di beneficenza, per citarne alcune.

PUBBLICITÀ

L’idea è, inoltre, quella di continuare la lezione e l’insegnamento di Francesco Gagliano: una vita spesa nel lavoro, nella capacità di avere una visione di lungo periodo, nell’amore verso la propria terra e verso il prossimo. La sua impronta rappresenta un elemento costitutivo e imprescindibile del percorso di nascita della Fondazione, con l’ambizione di tradurre in azioni concrete i valori che hanno guidato il suo cammino umano e professionale, fondato sul rispetto della dignità delle persone e aperto al confronto e al dialogo. Per questo, la Fondazione è stata strutturata nella peculiare forma della fondazione di partecipazione: sarà infatti aperta ai contributi e alla partecipazione di quanti vorranno offrire il proprio apporto a beneficio degli altri e del proprio territorio.

Le attività della Fondazione si svilupperanno in modo trasversale, con particolare attenzione alla promozione della salute e del benessere psicofisico, al sostegno alla ricerca scientifica e all’innovazione sociale, alla diffusione della cultura della prevenzione, nonché ai programmi di inclusione sociale e al rafforzamento dell’autonomia individuale. Parallelamente, la Fondazione promuoverà la valorizzazione della cultura, dell’arte e delle tradizioni locali, delle competenze manifatturiere ad alta tecnologia e del patrimonio storico e culturale del territorio, favorendo il rafforzamento del capitale sociale e della coesione comunitaria, il sostegno alle nuove generazioni attraverso percorsi educativi e formativi, la promozione delle pari opportunità e la diffusione della cultura dei diritti fondamentali, della legalità e dello sviluppo sostenibile, quali elementi essenziali per una crescita condivisa e duratura.

Il Consiglio di Indirizzo ha nominato Salvatrice Maria Gagliano Presidente della Fondazione.

«Siamo molto emozionati e orgogliosi di aver dato vita a questo progetto» ha dichiarato Salvatrice Maria Gagliano. «Tutta la nostra famiglia ha voluto fortemente questo progetto e li ringrazio per la fiducia. Credo che mio padre ne sarebbe orgoglioso: vogliamo restituire tutto ciò che di bello abbiamo ricevuto dalle persone e farlo con la cura e l’amore che lui metteva nei rapporti umani. Vogliamo impegnarci sulle reali esigenze della comunità, nella convinzione che il benessere della persona non possa essere disgiunto dalla salute del suo contesto, fatto di cultura, lavoro e saperi locali, e così catalizzare e coinvolgere energie, talenti e risorse verso il bene comune. Definiremo a breve le linee strategiche e il piano di attività e non vediamo l’ora di realizzare la prima iniziativa pubblica per presentare la Fondazione alla comunità».