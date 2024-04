Enna: nasce il gruppo politico federato Mpa-Enna Viva

PUBBLICITÀ

Nasce ad Enna una federazione costituita dal Movimento per l’Autonomia ed Enna Viva. A darne comunicazione i consiglieri comunali Francesco Comito, Naomi Fiammetta, Giusy Firrantello ed Emilia Lo Giudice.

PUBBLICITÀ

“Pensiamo sia importante – hanno comunicato – organizzare con maggiore vigore un polo moderato, riformista e autonomista che sia polo di proposta politica per la città di Enna e che con slancio ideale e passione possa offrire un modello di città del futuro. Ciò che ci entusiasma, sono le idee ed i progetti da mettere in campo per la nostra comunità. In questi anni abbiamo notevolmente lavorato per la valorizzazione dei nostri siti monumentali, per la transizione energetica degli immobili comunali, per l’ammodernamento degli impianti sportivi, per la riqualificazione degli edifici scolastici e dei quartieri degradati. Abbiamo dato un contributo con spirito di servizio ed abnegazione per contribuire a migliorare il posto in cui viviamo ed in cui vogliamo che vivano i nostri figli. Continueremo a farlo puntando su una classe dirigente giovane e determinata, che si mescoli con le migliori esperienze del territorio”.

“Lo facciamo – proseguono – perché tale azione sancisce un’intesa che c’è sempre stata e che non è soltanto politica, ma anche generazionale. Saremo fautori di proposte, alimenteremo dibattito, organizzeremo iniziative, tenendo sempre ben a mente una stella polare, che ci guida: il coinvolgimento popolare che ha sempre ispirato la nostra azione politica”.