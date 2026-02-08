Enna: nasce il Forum Provinciale del Terzo Settore

PUBBLICITÀ

Anche a Enna il Forum Provinciale del Terzo Settore diventa realtà. Alla Sala Cerere di Enna si è tenuta ieri l’assemblea delle 29 associazioni che hanno approvato lo statuto e firmato l’atto costitutivo attraverso i rispettivi rappresentanti legali.



Per l’importante momento erano presenti il portavoce regionale del Forum Giuseppe Montemagno, il portavoce provinciale del Forum di Catania Dario Gulisano e l’assessore alla Comunità Educante del Comune di Enna Giuseppe La Porta.

L’assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del portavoce provinciale nella persona di Enzo Bonasera, già presidente regionale UISP Sicilia e attualmente componente della giunta del Forum Regionale.

Si conclude così positivamente un percorso iniziato nello scorso mese di maggio, che ha portato alla nascita di un importante soggetto rappresentativo del mondo dell’associazionismo, indipendentemente dal settore di appartenenza, purché iscritto al RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore. Il Forum Provinciale rappresenta inoltre l’unico soggetto deputato a interloquire con le istituzioni pubbliche, quali enti locali e aziende sanitarie.

“Voglio fare i miei complimenti ad i rappresentanti di tutte le associazioni che hanno dato vita all’atto costitutivo del Forum Provinciale di Enna – commenta Giuseppe Montemagno – ho seguito sin dalla prima riunione la nascita del Forum ennese e quindi conosco molto bene il percorso fatto. Vedo molta vitalità e voglia di fare. Sono certo che il territorio di tutto ciò ne gioverà non poco”.

“Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno espresso fiducia nella mia persona per questo ruolo che mi appresto a ricoprire – commenta Enzo Bonasera – ma anche un grazie a tutte le associazioni che hanno partecipato a questa prima fase perchè ognuno anche non conoscendosi ha messo da parte tutti i dubbi e perplessità ed hanno trovato tutti insieme un momento di sintesi per arrivare a questo importante risultato. Ma voglio ricordare che il Forum non è racchiuso solamente a queste associazioni. Ma già dalla prossima settimana, consumati una serie di obbligati passaggi burocratici, apriremo la campagna di adesione. E dai segnali che ci arrivano sono numerose le associazioni che hanno fatto già richiesta di aderire. Dopodichè inizieremo a calendarizzare gli incontri con le varie istituzioni in modo da avviare un rapporto di collaborazione. Quindi buon lavoro a tutti noi”.

Queste le associazioni che hanno approvato lo statuto: UISP Comitato Territoriale Enna APS; Associazione Culturale Mondoperaio APS; Associazione Luciano Lama O.N.G. O.D.V; Auser Territoriale Enna; Associazione Amici Della Festa Del Libro- Il Sasso Nello Stagno APS; ANCOS – Confartigianato; Federconsumatori Enna APS; Associazione di promozione sociale Funnurisi; Anteas Enna; Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato di Enna; Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere ANOLF di ENNA APS; ADOC APS Associazione per la difesa e l’orientamento dei consumatori; Adiconsum Associazione Difesa Consumatori APS; Associazione Pro Loco Proserpina APS Enna; Associazione di volontariato per l’Educazione alla Solidarietà A.D.V; Associazione Hope APS; Associazione di Volontariato Ranger sede provinciale di Enna; Associazione Koinè APS; Associazione Slow Food APS; Centro Sportivo Italiano; Associazione Vita 21 Enna APS; LEGAMBIENTE PIAZZA ARMERINA-CIRCOLO PIAZZAMBIENTE APS; Petra APS Circolo Arci; Associazione Onlus “Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori sez prov. Enna”; Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ENNA 3; Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, ENNA 1; CISI (Centro iniziative sociali intercomunali); Cooperativa Sociale Global Service Ambiente e Servizi; Società Dante Alighieri Comitato di Enna.