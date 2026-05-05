Enna: nasce il comitato GEN Z per Crisafulli

PUBBLICITÀ

Nasce il comitato dei giovani sostenitori di Vladimiro “Mirello” Crisafulli a Sindaco per le elezioni amministrative ad Enna.

Il comitato è composto da soli under 30 e ha elaborato un programma – sottoscritto dallo stesso Mirello – da affiancare a quello principale del candidato sindaco; il programma è reperibile sul sito www.genzpermirello.it e sui canali social del comitato.

Il programma elettorale del Comitato “Gen Z per Mirello” è promosso dal circolo dei Giovani Democratici di Enna e nasce dalla volontà di dare un contributo democratico propulsivo che abbia l’ambizione di rappresentare le prospettive, le idee e la visione della generazione Z nella città.

“Troppo spesso – comunica il Comitato Gen Z per Mirello Sindaco – abbiamo letto e sentito le legittime rimostranze di chi non si sente ascoltato o rappresentato dalla politica locale: per questo abbiamo deciso di invertire il paradigma tra elettorato e candidati, presentando all’elettorato un programma fresco, non compassato. Nei mesi scorsi abbiamo lanciato un questionario aperto che ha coinvolto più di quattrocento cittadine e cittadini ennesi, la metà al di sotto dei 35 anni. Tutte le proposte che leggerete in queste pagine sono state suggerite da coloro che hanno risposto al nostro appello civico, compilando il form. L’elaborazione concreta delle proposte è stata curata da un gruppo di trentanove giovani ennesi, di età compresa tra i quindici e i trent’anni anni, e il seguente programma è stato sottoscritto dalle candidate e dai candidati del Comitato al Consiglio Comunale”.