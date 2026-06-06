Enna: nasce il centro over 55 “L’Albero d’Argento”

Apre a Enna il nuovo Centro Over 55 “L’Albero d’Argento”, un progetto del CSI dedicato alla socializzazione, al benessere e alla partecipazione attiva delle persone della terza età.
Il centro proporrà attività per il controllo del benessere, incontri culturali, letture, corsi creativi, visite guidate, servizi di assistenza e cura della famiglia, oltre a corsi di mobilità, ginnastica posturale e attività sportive.
La sede si trova in via Civiltà del Lavoro 2, a Enna Bassa. Per informazioni e iscrizioni sarà possibile rivolgersi alla Palestra di Valverde, dal lunedì al sabato, dalle 17 alle 19.