Enna: nasce il bosco del Festival del Libro e della Lettura

Una festa per celebrare il bosco del Festival del Libro e della Lettura nato oggi in via Dafne a Pergusa. Tanti bambini, accompagnati dai genitori, muniti di palettina e innaffiatoio, che hanno scavato per mettere a dimora gli alberi mentre Bruno Tognolini declama le sue rime che ha ribattezzato “Mormorio in lingua verde” tratte dalle sue 1700 filastrocche. Bruno dice le rime ed i bambini e i genitori rispondono con altre rime. Una sorta di preghiera laica per invocare la fertilità della terra. Un momento collettivo che dà senso della comunità che vuole fare qualcosa per la propria terra.

“E’ un piccolo gesto che fa nascere un bosco. I festival non devono essere sganciati dalla realtà. Così ci occupiamo di alberi e desertificazione e con questo nostro gesto vogliamo dare il nostro contributo e dare una mano alla natura. Noi abbiamo lanciato l’idea gli autori hanno fatto il resto – dice Fenisia Mirabella, presidente dell’associazione Amici della festa del libro – Il sasso nello stagno -. Questi alberi cresceranno insieme a voi – ha detto poi la presidente ai bambini – ogni anno controlleremo che siano più alti”.

Presente anche l’assessore alla comunità educante, Giuseppe La Porta, che ha sottolineato l’importanza di occuparsi della natura e di farlo coralmente come esercizio della responsabilità civica. L’evento di stamani è stato organizzato nello spazio concesso in affidamento dal Comune di Enna in collaborazione con Biodistretto Agroecologico dei Monti Erei, GarageArts Platform, Micronido La Quercia, Mondooperaio e SAE Segretariato Attività Ecumeniche Enna, progetto BIBLIOINSIEME in collaborazione con la Società Dante Alighieri-Comitato di Enna.

Intanto i bambini, sempre stamattina, hanno imparato a conoscere gli uccelli che abitano nei boschi, nel laboratorio naturalistico che l’illustratrice Elisabetta Mitrovic ha tenuto all’Urban Center, mentre alla biblioteca comunale Beniamino Sidoti, scrittore e formatore, esperto di giochi e di storie, e Milena Tancredi, responsabile dei Ragazzi della Magna Capitana di Foggia, hanno tenuto un corso di formazione dal titolo “Giochi per scrivere meglio” per genitori, docenti, bibliotecari, e curiosi nell’ambito del progetto Biblionsieme, in collaborazione con il Comitato di Enna della Dante Alighieri.

E stasera l’evento finale della XIV edizione del Festival del Libro e della Lettura, alle 19.30, al Teatro comunale Neglia di Enna con il “Concerto per alberi” dell’Orchestra Francesco Paolo Neglia, diretta dal maestro Carmelo Capizzi. E poi lo spettacolo di sandArt di Stefania Bruno, voce narrante Vincenzo Bruno, “L’uomo che piantava gli alberi”, riduzione dell’omonimo racconto di Jean Giono.

Su prenotazione gli eventi saranno accessibili anche alla comunità segnante della lingua italiana dei segni, contattando su whatsApp il 3280048379.