Enna: musicoterapia, workshop gratuito con Ferdinando Suvini

Domani, venerdì 10 gennaio, presso l’auditorium Vittorio Guidano, della Scuola Musica Ribelle Aleteia, in via Dante Alighieri n. 1, dalle ore 10.30 alle ore 18.00, si terrà il workshop “La Musicalità nella Relazione. Le applicazioni della Musicoterapia”, tenuto dal professore Ferdinando Suvini, musicista e autorevole musicoterapeuta italiano, già docente a Enna.

Un’occasione unica per tutti coloro che vogliono avvicinarsi all’affascinante mondo della musicoterapia, disciplina terapeutica che utilizza la musica come strumento principe per raggiungere obiettivi terapeutici e promuovere il benessere dell’individuo.

La partecipazione è libera e gratuita. Il seminario è rivolto a chiunque sia interessato alla musicoterapia.

“Vi attendo numerosi per una giornata di conoscenza, emozioni e crescita professionale”, ha commentato Tullio Scrimali, fondatore e direttore della scuola Musica Ribelle Aleteia.