Enna: musica pop e video per imparare l’inglese

Imparare la lingua e la cultura inglese con la pop music e le nuove tecnologie. È l’esperienza fatta nei giorni scorsi da un gruppo di studenti delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Santa Chiara Enna con una tutor di Educo, cooperativa italiana accreditata dal Ministero dell’Istruzione.

L’istituto, guidato dalla dirigente scolastica Antonietta Di Franco, ha infatti stretto da anni una collaborazione con Educo, realtà attiva a livello internazionale per la realizzazione di servizi socio-educativi e formativi e che organizza in tutte le scuole d’Italia una nuova metodologia didattica della lingua inglese basata sulle attività ludico-didattiche unite ai valori della cittadinanza attiva.

Tra musica dal vivo, giochi e dialoghi in inglese, con attività svolte grazie alla lavagna interattiva, i ragazzi hanno cantato anche i brani “Stay” di Justin Bieber e “Flowers” di Miley Cyrus approcciandosi in modo originale alle regole del lessico della lingua straniera che studiano giornalmente con i propri docenti di riferimento.

Questo nuovo progetto di insegnamento, chiamato Pop Music’N’ Culture, appartiene agli Educo Theatre and Workshops che prevedono laboratori a sfondo socio-culturale dove musica e video sono gli ingredienti principali, un progetto rivelatosi efficace perché veicola strutture e funzioni linguistiche, accresce la motivazione a esprimersi in inglese, migliora le capacità di listening e speaking e, naturalmente, diverte molto gli studenti.

Per le docenti di lingua inglese del plesso di scuola media Pascoli, Maria Dibilio, Paola Di Mario e Patrizia Curatolo, è un tassello che si aggiunge alle tante proposte già avviate: “La nostra scuola continua a crescere con iniziative rivolte agli studenti che riguardano la lingua inglese – dichiarano all’unisono – oltre alla formazione, al potenziamento e ai laboratori, sono previsti anche i viaggi d’istruzione a Malta. A breve è inoltre in programma l’elaborazione di un corso Educo rivolto ai docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria per l’insegnamento delle lingue straniere con l’utilizzo delle nuove tecnologie”.

Martedì 1l’istituto comprensivo Santa Chiara si prepara intanto per la consegna ufficiale delle certificazioni Cambridge English conseguite lo scorso anno.