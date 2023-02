Enna: Museo delle Confraternite, open call per fotografi

Nell’ambito dell’allestimento del Museo delle Confraternite – Immersive Senses Experience che il Comune di Enna sta realizzando nei locali dell’Ex Convento dei Cappuccini attraverso il Fondo Cultura 2021 del Mic, è in atto una call per fotografi – professionisti e non – residenti nel territorio ennese che abbiano realizzato degli scatti che esplorano in modo creativo ed originale il tema della Settimana Santa ennese.

Il nuovo museo, progettato e installato dall’Associazione culturale Aurea-Augmented Reality, nasce con l’intento di diventare un punto di riferimento per quanti vorranno conoscere e approfondire la storia e la tradizione millenaria dei riti della Settimana Santa ennese attraverso un’esperienza immersiva sensoriale.

Chi, se non l’occhio del più attento ennese, può aver immortalato al meglio un dettaglio, uno scorcio, un sentimento religioso e/o popolare della “sua” Settimana Santa? Ecco che il Museo delle Confraternite – Immersive Senses Experience non può prescindere dal coinvolgimento attivo degli ennesi, ed è per questo che nasce questa call attraverso la quale saranno selezionati 10 scatti che, stampati in grande formato, entreranno a far parte in modo permanente dell’allestimento del nuovo museo.

Senza limiti di età, possono partecipare tutti i residenti nel territorio ennese che hanno un progetto originale (di massimo 5 foto) o anche un singolo scatto (a colori o in bianco e nero), che abbia per tema la Settimana Santa ennese.

In caso di fotografie particolarmente interessanti, la giuria – composta dal comitato artistico del Museo delle Confraternite – si riserva di poter selezionare un numero superiore di scatti da esporre anche in supporti multimediali.

Il modulo di iscrizione e le modalità di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito internet del Comune di Enna ( https://www.comune.enna.it/ ) e su quello del Teatro Garibaldi ( https://www.teatrogaribaldienna.org/monumenti/convento-dei-cappuccini/ ). La partecipazione è gratuita. Candidature entro le ore 12 di mercoledì 15 febbraio.