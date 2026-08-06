Enna, Museo Archeologico, Colianni: «Prende avvio l’iter per la riqualificazione del sito»

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«Con la predisposizione del progetto di fattibilità prende ufficialmente avvio il percorso che porterà alla riqualificazione del Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano, un luogo simbolo della storia e dell’identità del territorio ennese, destinato a svolgere un ruolo sempre più centrale nella rete culturale della Sicilia». Lo dichiara l’assessore regionale Francesco Colianni, al termine della visita istituzionale svolta questa mattina presso il Museo Archeologico di Palazzo Varisano e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna.

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«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Soprintendente Angelo Di Franco e al Direttore del Museo Carmelo Nicotra per il lavoro svolto e per il contributo concreto offerto nella predisposizione del progetto di fattibilità, primo passo indispensabile per avviare un programma organico di riqualificazione dell’intero complesso museale», afferma Colianni.

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«Il mio impegno sarà quello di ricercare, in piena condivisione con il collega assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Scarpinato – prosegue – le risorse finanziarie necessarie per dare concreta attuazione agli interventi previsti, in linea con la strategia della Regione Siciliana finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Il lavoro che sta portando avanti rappresenta un punto di riferimento per il rilancio del patrimonio culturale regionale e sono convinto che, facendo squadra tra assessorati e istituzioni, potremo restituire al Museo Varisano il ruolo che merita nel panorama culturale siciliano.»

Il progetto prevede interventi di riqualificazione e manutenzione del sito, oltre alla realizzazione di nuovi spazi destinati ad accogliere anche collezioni esterne al Varisano. A tal fine saranno avviati specifici confronti con le istituzioni competenti per definire il percorso più efficace: «Ho trovato un clima di grande collaborazione e un dialogo costruttivo tra tutte le istituzioni coinvolte. È proprio da questa sinergia che possono nascere risultati importanti. L’azione della Regione si fonda su un modello di efficienza amministrativa e sulla capacità di mettere in rete le eccellenze culturali del territorio».

L’assessore Colianni evidenzia inoltre la necessità di rafforzare l’integrazione tra i principali poli culturali della città: «Il Museo Archeologico di Palazzo Varisano deve essere parte di un sistema culturale integrato insieme al Museo del Mito, al Museo della Settimana Santa, alla Galleria di Palazzo Chiaramonte e al Castello di Lombardia. Enna ha saputo rafforzare in questi anni la propria offerta culturale e deve continuare con determinazione lungo questa strada. La Regione Siciliana sarà al fianco del territorio per sostenere questo percorso di crescita e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e archeologico».