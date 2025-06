Enna, Museo Alessi: la città rivuole la sua riapertura

PUBBLICITÀ

Nella conferenza stampa di ieri all’Urban Center, il FAI di Enna ha comunicato il risultato ottenuto dal Museo Alessi al concorso “Salva l’arte”: 9.114 voti, che gli sono valsi il 45º posto della classifica generale, ma il primo tra gli 852 musei votati.

Il presidente della delegazione di Enna, Antonio Aveni, ha voluto anche sottolineare la straordinaria adesione per i Cappuccini di Villarosa, 178ª posizione con 3.188 voti. Voti che sono arrivati anche da chi ha lasciato i luoghi di nascita, conservando comunque un legame con il proprio luogo del cuore.

Ma, alla presenza di cittadini interessati e autorità coinvolte a vario titolo – il Soprintendente ai Beni Culturali Angelo Di Franco, l’assessore comunale alla Cultura Giuseppe La Porta, il Presidente della Kore Cataldo Salerno – la conferenza stampa sul Museo Alessi si è trasformata in un dibattito, pur in mancanza dell’interlocutore principale. Chi detiene i beni del museo è la Curia, che dovrebbe partecipare, in virtù di questo risultato, al bando finanziato dal FAI di riallestimento culturale.

Il museo, chiuso da 23 anni, ha anche una parte archeologica e numismatica che svela la storia trimillenaria di Enna. Per lascito del canonico Alessi, e per sua volontà testamentaria, deve essere fruibile.

Serena Raffiotta, archeologa appassionata, ha raccontato che ad un congresso a Crema ha suscitato stupore ed entusiasmo riferendo che il Museo Alessi di Enna possiede 31 statuette egizie, salvo dover subito aggiungere – tra l’incredulità generale – che non possono essere viste.

Il dott. Angelo Di Franco ha espresso perplessità sull’idoneità dei vecchi spazi museali. Si è dibattuto quindi sulla necessità di individuare locali idonei. Il Comune si dice pronto a lavorare in sinergia.

Una cosa è certa: il risultato FAI che riguarda il Museo Alessi non è un punto d’arrivo. Enna rivuole il suo museo.

Mario Rizzo