Enna: muore giovane per malore improvviso

Si è accasciata all’improvviso perdendo la vita, sotto lo sguardo incredulo dei presenti. A soli 16 anni si spengono i sogni di una studentessa dell’Istituto Federico II di Enna natia di Leonforte. In città proclamato lutto cittadino. “Sgomenti e increduli – scrive il primo cittadino Carmelo Barbera – apprendiamo di una nostra giovanissima concittadina che troppo presto è stata strappata all’affetto della famiglia e degli amici. Questa tragedia ha profondamente colpito la nostra comunità e ognuno di noi. Ci stringiamo al dolore dei familiari in questo momento tremendamente difficile. Interpretando i sentimenti della comunità tutta, sarà proclamato il lutto cittadino”.Un’amica scrive su Facebook: “Ti sono stata vicino fino all’ultimo secondo di vita…. ti ho visto crollare sopra me, quando sei crollata il mio cuore si è spezzato.”

Sulla drammatica morte, si apprende su Live Sicilia, la magistratura ennese vuole vederci chiaro e avrebbe dato incarico per effettuare autopsia.