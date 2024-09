Enna: Municipio blu per la giornata internazionale delle lingue dei segni

PUBBLICITÀ

Ieri, in occasione della Giornata Internazionale delle Lingue dei Segni, ha avuto luogo a Enna un evento dedicato. Su iniziativa della SP ENS di Enna, rappresentato dalla presidente Agata Ardilio, il Comune ha disposto l’illuminazione del Municipio di colore blu. Il valore simbolico dell’azione, svolto in modo analogo e simultaneo in molte altre città italiane, è volto a riaffermare l’impegno da parte delle istituzioni nel sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto alla sordità, oltre che a mostrare solidarietà nei confronti della comunità sorda, in diversi ambiti ancora impegnata nella rivendicazione dei propri diritti.

Infatti, sebbene la lingua dei segni italiana (LIS) sia stata riconosciuta a livello nazionale nel 2021, è ancora spesso sottostimata la necessità di prevedere servizi accessibili, un’esposizione precoce alla lingua dei segni nazionale e un’educazione di qualità in ottica bilingue (LIS e lingua italiana) per garantire la piena realizzazione dei diritti delle persone sorde.

Inoltre, il 23 settembre di ogni anno è un’occasione perché tutti i cittadini possano rendersi conto del senso di comunità e appartenenza generato dall’utilizzo della LIS, come ha ricordato la Presidente dell’ENS di Enna durante il discorso tenuto ieri nel piazzale antistante al Municipio, rivolto alla comunità sorda riunita e ai passanti.

Pertanto, l’ENS di Enna rivolge un sentito ringraziamento al sindaco Maurizio Dipietro che, supportato dall’ufficio eventi, ha reso possibile tale evento, nonostante le condizioni meteo avverse.