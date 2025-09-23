Enna, Mpa: “Una nuova riqualificazione per la città”

PUBBLICITÀ

Sono stati consegnati i lavori previsti dall’intervento di riqualificazione urbana, un progetto atteso da tempo e reso possibile grazie al finanziamento della Regione.

Il progetto, sostenuto dal Mpa, punta a restituire spazi rinnovati e funzionali alla comunità, migliorando l’immagine della città e la qualità della vita dei suoi abitanti.

«Ringraziamo la Regione per l’attenzione dimostrata e per aver creduto in questo piano di interventi – hanno dichiarato i rappresentanti del gruppo Mpa Francesco Di Venti, Giusy Firrantello, Gaetano Catalano, Naomi Fiammetta insieme agli assessori Francesco Comito e Mirko Milano -. È un risultato che premia la tenacia di chi ha lavorato affinché questo bando fosse finanziato. Oggi i cittadini possono finalmente vedere concretizzarsi un progetto che renderà la nostra città più vivibile, moderna e attrattiva. Grazie a questo investimento, la città si avvia verso una nuova fase di trasformazione, con un piano di riqualificazione che rappresenta non solo un traguardo, ma anche un punto di partenza per ulteriori interventi strutturali e sociali destinati a migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Non possiamo non ringraziare la deputazione regionale del Movimento per l’Autonomia, l’assessore Regionale Francesco Colianni, sempre pronto a sostenere la città di Enna, il Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, l’assessore ai lavori pubblici Gaetana Palermo e l’intera Amministrazione Comunale».