Enna, MPA: “Riqualificazione del Pisciotto intervento strategico per la città”

“Apprendiamo con soddisfazione l’avvio dei lavori di riqualificazione della zona del Pisciotto, previsto per giovedì prossimo, un’area da anni in attesa di un intervento strutturale e funzionale che possa restituirle piena fruibilità e sicurezza”. Lo dichiarano, commentando la notizia dell’imminente apertura del cantiere, i rappresentanti del gruppo Mpa Francesco Di Venti, Giusy Firrantello, Gaetano Catalano, Naomi Fiammetta, insieme agli assessori Francesco Comito e Mirko Milano.

“Si tratta – proseguono – di un progetto di rigenerazione urbana che interessa un’area strategica della città, adiacente alla Villa Farina, recentemente arricchita da un nuovo campo da tennis coperto, realizzato con un investimento di circa 1,5 milioni di euro e donato alla comunità. L’intervento di riqualificazione dell’intera zona, compresa quella dei campetti sportivi, contribuirà a migliorare la vivibilità e la sicurezza di un’area che in passato ha presentato criticità legate al rischio idrogeologico”.

I consiglieri Mpa esprimono inoltre un ringraziamento “al Sindaco Dipietro, al Prefetto Maria Carolina Ippolito e all’assessore regionale all’energia Francesco Colianni per l’impegno e la sinergia istituzionale dimostrata nel portare avanti un intervento di grande valore per la città e per i cittadini. Un ringraziamento particolare all’ingegnere Salvo Cocina, capo della protezione civile siciliana, che come sempre ha dato un contributo determinante per la definizione dell’avvio dei lavori”.

“Questi lavori – concludono – rappresentano un segnale concreto di attenzione verso la manutenzione del territorio e la valorizzazione delle infrastrutture pubbliche, in linea con la nostra visione di una Enna più moderna, sicura e accogliente”.