Enna, Mpa-Liberamente sui lavori al Castello: “Lavoreremo per continuare a scrivere una pagina di buona amministrazione”

Si pubblica di seguito dichiarazione dei consiglieri comunali Mpa-Liberamente a Enna Francesco Comito, Naomi Fiammetta, Giusy Firrantello e Biagio Scillia.

Siamo felici che giorno dopo giorno si concretizzino attorno all’area del Castello di Lombardia, lavori e decreti di finanziamento per il nostro ente locale come per ultimo quello legato all’illuminazione artistica del Cortile della Maddalena da parte della Regione Siciliana. Ringraziamo per la collaborazione e lo sblocco del relativo decreto l’On.Giuseppe Lombardo, vicecapogruppo del MPA, sollecitato dall’Assessore Walter Cardaci, dove adesso il Comune di Enna potrà provvedere agli atti propedeutici per la realizzazione degli ulteriori interventi previsti.

Diversi anni fa, partimmo da zero su quell’area con una visione di insieme tesa a riqualificare il luogo simbolo della nostra città, per far tornare i beni monumentali protagonisti dell’agenda politica. Gli attuali lavori di pavimentazione dell’area esterna del nostro maniero, così come gli interventi di riqualificazione appena iniziati dei muri perimetrali tra il secondo ed il terzo cortile a cui si aggiungeranno quelli della soprintendenza che ringraziamo per l’impegno, trasformeranno il volto del bene culturale più importante per la città di Enna. Si procederà dunque con l’illuminazione artistica nel secondo cortile così come infine nel brevissimo periodo si concretizzerà l’ultimo finanziamento Gal sui caseggiati adiacenti al Museo del Mito, dove sorgerà un info point turistico.

Tutto questo ci fa dire che questa è la politica che più ci appassiona e che vogliamo condividere con le forze politiche che sostengono il Sindaco Maurizio Dipietro. Lavoreremo in questo finale di consiliatura affinché i prossimi stralci dell’intero progetto di riqualificazione del Castello di Lombardia vengano finanziati per continuare a scrivere una pagina di buona amministrazione nel settore dei beni culturali.

A questo si aggiunge come ben anticipato dal Sindaco l’input che il Gruppo Mpa-Liberamente ha indicato per la progettazione di un’altra area importante della nostra città con l’impegno di spesa a favore di Piazza Santa Sofia, fortemente sollecitata dal Vicesindaco di Enna Avv. Ornella Romano e dal Consigliere Biagio Scillia.