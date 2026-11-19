Enna, Mpa-Grande Sicilia replica a Greco su bonus laureati: «Quali risultati dopo sette mesi di amministrazione?»

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«Non comprendiamo le critiche del presidente del Consiglio comunale di Enna alla strategia del Governo regionale guidato da Renato Schifani, che punta a premiare il merito e a creare nuove opportunità per i giovani siciliani». Lo dichiarano Omar Vellari, coordinatore provinciale Mpa-Grande Sicilia, Simone Bongiorno, esponente Mpa e Angelo Calabrese, Giovani Autonomisti.

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«La misura “Giovani Talenti Sicilia” – proseguono – che prevede un contributo complessivo di 30 mila euro in tre anni per i neolaureati con 110 e lode che mantengano la residenza nell’Isola, rappresenta un intervento concreto contro la fuga dei cervelli. A questa si aggiungono 10 milioni di euro l’anno per sostenere i premi di produttività aziendale, con una copertura che sale al 60% per gli under 35, e altri 10 milioni per favorire la riqualificazione degli spazi universitari e degli alloggi studenteschi. Sono misure che testimoniano una strategia di sostegno a giovani, imprese e università, accompagnata da indicatori economici regionali positivi. La Sicilia conserva certamente fragilità strutturali, ma sarebbe sbagliato ignorare i segnali di crescita e le opportunità messe in campo».

«La domanda che poniamo alla nuova amministrazione è semplice – continuano Vellari, Bongiorno e Calabrese -. Quali progetti sono stati presentati, quali finanziamenti sono stati ottenuti e quali cantieri sono stati avviati in questi sette mesi per rispondere ai bisogni della città? A oggi, l’unico bonus di cui abbiamo avuto contezza sembra essere quello riconosciuto al presidente del Consiglio comunale, ossia un incremento dell’indennità pari a 6 mila euro. Un aumento che riteniamo difficile da giustificare davanti ai contribuenti ennesi in assenza di risultati amministrativi tangibili».

«Non contestiamo l’importanza dei temi affrontati in Aula, dalla pace nel mondo al caro carburanti, ma una mozione, da sola, non apre cantieri, non crea occupazione e non risolve i problemi dei cittadini. Servono risorse, obiettivi e azioni concrete, non soltanto prese di posizione. Il richiamo continuo alla precedente amministrazione non può diventare un alibi permanente. È stato lasciato un patrimonio di progetti, investimenti e finanziamenti che andrebbe valorizzato e potenziato, non utilizzato per giustificare l’assenza di nuove iniziative. Il Gruppo MPA non chiede miracoli, ma serietà, metodo e responsabilità. Dopo sette mesi, Enna ha diritto di conoscere le priorità della maggioranza e, soprattutto, di vedere i primi risultati. Il merito va premiato, i giovani sostenuti e il territorio valorizzato. Ma servono capacità di governo, visione e lavoro quotidiano. Enna – concludono – non può rimanere ferma tra annunci, mozioni senza seguito e responsabilità continuamente attribuite agli altri».