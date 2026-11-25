Enna, Mpa-Grande Sicilia: “Lo Stretto di Hormuz non si risolve in Consiglio comunale”
«Il caro carburante pesa sulle famiglie e sulle imprese. Il Comune, però, non può fissare i prezzi alla pompa, modificare le accise, intervenire sui mercati petroliferi o decidere la politica energetica nazionale. E certamente non può risolvere le tensioni nello Stretto di Hormuz». Lo dichiarano i consiglieri comunali di Mpa-Grande Sicilia Francesco Comito, Ezio De Rose, Francesco Di Venti, Giusy Firrantello ed Emilia Lo Giudice, intervenendo sull’ordine del giorno presentato in Consiglio comunale dalla maggioranza.
«L’ordine del giorno – proseguono – chiede all’Amministrazione di attivarsi su un problema rispetto al quale il Comune non dispone degli strumenti necessari. La questione riguarda le competenze istituzionali. Le decisioni sulle accise e sulla politica energetica spettano al Governo e al Parlamento, mentre la Regione può intervenire, nell’ambito delle proprie attribuzioni, a sostegno dei settori più esposti».
«Stato e Regione sono già intervenuti», proseguono i consiglieri. «Per il 2026 la Regione Siciliana ha stanziato 30 milioni di euro, di cui 15 per l’autotrasporto, 10 per l’agricoltura e 5 per la pesca. La dotazione regionale complessiva per fronteggiare gli effetti del caro carburante ammonta a 33 milioni di euro. Sono inoltre previste risorse per taxi, NCC e autobus a noleggio, oltre che per pesca e acquacoltura. Sul piano nazionale, dall’inizio dell’emergenza energetica sono stati adottati 17 provvedimenti, tra decreti-legge e decreti ministeriali, con stanziamenti complessivi superiori a 2 miliardi di euro. Tra le misure figurano i tagli temporanei alle accise, il fondo da un miliardo di euro per i buoni carburante destinati alle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro e il credito d’imposta per l’autotrasporto, prorogato fino a giugno 2026 con un limite di spesa di 300 milioni di euro. L’aumento dei costi dell’energia e dei carburanti ha una dimensione internazionale. A Enna chiediamo di tornare a discutere delle questioni sulle quali il Comune può intervenire direttamente. Parliamo delle condizioni delle strade, della pulizia, dell’illuminazione pubblica, della manutenzione del territorio e dei trasporti locali. E ancora dei servizi ai cittadini, dell’urbanistica e della gestione delle risorse comunali».
«Restiamo fiduciosi che, prima o poi, il Consiglio comunale riesca a risolvere anche la questione dello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, prima di passare alla pace nel mondo, all’intelligenza artificiale o alla robotica, ci piacerebbe sapere – concludono – quando l’Amministrazione intende occuparsi delle strade, della pulizia e dell’illuminazione di Enna».