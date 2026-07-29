Enna, Mpa e Forza Italia sul caso toponomastica

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Anche i gruppi consiliari MPA e Forza Italia di Enna intervengono sulla vicenda relativa alle recenti intitolazioni di vie e spazi pubblici, alla luce del richiamo rivolto dalla Prefettura al Comune in merito al rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

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«Desideriamo innanzitutto chiarire un punto fondamentale: nessuno mette in discussione il valore umano, civile, culturale o istituzionale delle persone individuate per le intitolazioni. Si tratta di figure meritevoli di memoria e riconoscenza, che rappresentano un patrimonio per la nostra comunità». Lo dichiarano congiuntamente i consiglieri comunali Comito, Firrantello, Di Venti, Lo Giudice, De Rose e Fazzi.

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«Proprio perché le intitolazioni possiedono un forte valore simbolico e istituzionale – proseguono – devono essere accompagnate dal rigoroso rispetto delle leggi, delle regole e delle procedure previste dall’ordinamento. Il rispetto delle norme non costituisce un ostacolo alla valorizzazione della memoria collettiva. Al contrario, ne rappresenta la principale garanzia di legittimità e trasparenza. Il richiamo della Prefettura deve quindi essere considerato come un momento di attenzione istituzionale, che invita gli enti locali a operare nel pieno rispetto delle rispettive competenze, dei pareri obbligatori e dell’iter amministrativo previsto. Non si tratta di una questione meramente formale, bensì di un principio fondamentale di buona amministrazione. Le istituzioni sono chiamate a dare per prime l’esempio. Le procedure amministrative esistono per garantire imparzialità, trasparenza e tutela dell’interesse pubblico, evitando che decisioni di rilevanza collettiva possano essere adottate senza il completamento di tutti gli adempimenti prescritti. Chiediamo pertanto all’Amministrazione comunale di intervenire con tempestività, completando correttamente l’iter previsto e rimuovendo ogni possibile elemento di irregolarità. Occorre tutelare anche i cittadini da eventuali disagi e incertezze legati alla variazione della toponomastica, con possibili conseguenze su residenza, recapiti, documenti e utenze».

«Il nostro intervento non vuole alimentare polemiche – concludono -. Intende, invece, riaffermare un principio semplice ma imprescindibile: il rispetto delle regole rafforza le istituzioni, tutela la comunità e conferisce piena dignità alle scelte compiute in nome della memoria collettiva».