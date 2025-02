Enna, Mpa: “Bene incontro tra Sindaco e Dc, ora tavolo in vista delle provinciali”

PUBBLICITÀ

“Riteniamo doveroso esprimere la nostra soddisfazione dopo l’incontro tra il Sindaco Dipietro e la delegazione della Democrazia Cristiana guidata dal segretario provinciale Nello Rampulla, a cui ci lega un rapporto di stima. Immaginiamo che insieme si possa completare nel migliore dei modi l’azione di governo del primo cittadino di Enna, in questi anni foriera di risultati storici per la nostra comunità, considerando anche i numerosi finanziamenti pubblici percepiti nei diversi settori della cosa pubblica”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, il segretario comunale Mpa Walter Cardaci e il vice segretario comunale Salvatore Astorina.

“Riteniamo – proseguono – si debba stilare un programma di fine mandato che contempli la questione idrica, problema che colpisce migliaia di famiglie della nostra città, e che presti attenzione al completamento delle opere pubbliche in corso. Questo ragionamento non può che passare attraverso la condivisione degli intenti tra le forze aderenti al centrodestra: ora e per il futuro, anche in vista dell’ormai imminente competizione provinciale che ci vedrà protagonisti. Il Mpa accetterà qualsiasi candidato di coalizione come Presidente del Libero Consorzio. Un candidato che sia espressione dei soggetti politici che compongono il governo regionale, con una mediazione tra il tavolo regionale ed un tavolo provinciale che ci auguriamo possa prendere forma nelle forme che i partiti aderenti riterranno opportune. In particolare saremmo lieti di discutere di temi e programmi che riteniamo essenziali. Nello stesso tempo – concludono – ci apriamo alle forze politiche indipendenti, riformiste e moderate che siedono nei banchi di sala Euno e che vogliono dare un contributo fattivo di partecipazione”.