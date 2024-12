Enna, Mpa: “Aderiamo convintamente al progetto politico Lombardo-Lagalla-Miccichè”

PUBBLICITÀ

“Aderiamo convintamente al nuovo cantiere autonomista liberale e civico che gli On.li Raffaele Lombardo, Gianfranco Miccichè ed il Sindaco di Palermo On. Roberto Lagalla hanno tracciato. Un nuovo polo moderato ancorato al centrodestra che allarga il campo al civismo, al municipalismo ed ai territori”. Lo dichiarano i componenti del gruppo Mpa al Comune di Enna: Francesco Comito (Vicesindaco Città di Enna e Consigliere comunale); Mirko Milano (Assessore Comune di Enna); Francesco Diventi (Capogruppo MPA Consiglio Comunale Enna); Giusy Firrantello (Consigliere Comunale Enna); Naomi Fiammetta (Vice Presidente Consiglio Comunale Enna); Gaetano Catalano (Consigliere Comunale Enna); Walter Cardaci (Segretario MPA Città di Enna); Salvatore Astorina (Vice Segretario MPA Città di Enna); e Avv. Concetto Cucci.

“Prendiamo altresì atto – proseguono – della formalizzazione dell’affiliazione tra Mpa e Forza Italia votata dal Consiglio Nazionale presieduto dal Presidente della Regione On. Renato Schifani e dal leader e vice presidente del Consiglio On. Antonio Tajani. Un’affiliazione che suggella un percorso comune in ambito nazionale, regionale e certamente locale già cominciato in vista delle precedenti elezioni europee con il nostro sostegno all’On. Caterina Chinnici. Come autonomisti ci apriamo alle sensibilità civiche, riformiste e moderate su cui condividere un percorso che sarà certamente foriero di risultati per la provincia di Enna e della sua nuova classe dirigente”.