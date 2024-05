Enna: Movimento Indipendenza, Angelo Cucchiara coordinatore provinciale

PUBBLICITÀ

Il coordinatore della Sicilia Orientale del Movimento Indipendenza Salvo Pace, d’intesa con il segretario nazionale Gianni Alemanno, comunica la nomina di Angelo Cucchiara a coordinatore della provincia di Enna. Per la Provincia di Ragusa, invece, sono stati nominati Massimiliano Mannelli e Alessandro Galfo coordinatori provinciali, Giuseppina Rizzo vice coordinatrice provinciale e presidente del Circolo Territoriale di Vittoria, e l’Avv. Donato Grande presidente del Circolo Territoriale di Ragusa.

“Anche in Sicilia, quindi, si consolida la struttura del nuovo movimento politico adesso presente in tutte le sue province – comunica Salvo Pace -. Nelle prossime settimane è prevista, in data che deve essere ancora definita, la presenza di Gianni Alemanno in Provincia di Ragusa per un incontro con dirigenti e militanti”.