Enna: motorizzazione salva, Cna: “Importante risultato”

“Non possiamo che essere soddisfatti per la celerità con cui si è positivamente conclusa la vicenda della motorizzazione di Enna. Sarebbe stato devastante l’effetto di un provvedimento che colpiva il territorio e un settore strategico della sua economia, subito dopo la pandemia, mentre si discute di logiche di rilancio. Ringraziamo l’Assessore Falcone per aver accolto le nostre ragioni ed essere intervenuto nei confronti del Dirigente regionale del Settore”. Così il presidente della CNA di Enna Filippo Scivoli e il presidente della FITA Giuseppe Glorioso.

“Desideriamo altresì ringraziare – proseguono – l’On. Luisa Lantieri per la prontezza e la determinazione dimostrata nel presentare subito l’interrogazione e per l’intervento in aula, dimostrando ancora una volta attenzione nei confronti del nostro territorio. Ringraziamo le forze politiche che hanno supportato le ragioni del territorio muovendosi al livello regionale ed, in particolare, la consigliera Palermo che ha sensibilizzato l’Assessore Falcone sugli effetti che il provvedimento avrebbe avuto sul territorio e il segretario del PD che attraverso il gruppo all’ARS stamattina ha presentato una interrogazione a supporto dell’ufficio di Enna. L’autotrasporto è un settore strategico per lo sviluppo economico e l’attenzione posta in questa occasione va posta sui tanti problemi che sta incontrando il settore e per questo intendiamo rilanciare chiedendo agli stessi soggetti che hanno manifestato questa grande attenzione al tema della motorizzazione di farsi promotori delle tante problematiche della categoria”.