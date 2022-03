Enna: mostra e presepe a tema pasquale organizzati dall’Azione Cattolica

In vista delle prossime festività pasquali l’Azione Cattolica di Enna organizza l’evento dal titolo “Sulla Via della Croce” dal 2 aprile all’1 maggio. L’iniziativa si basa su una ricca mostra fotografica e pittorica e su un presepe pasquale che saranno allestiti nei locali della Chiesa di San Giovanni Battista.

In esposizione gli scatti e le opere di 15 artisti ennesi: per la fotografia Andrea Lattuca, Fabio Marino, Biagio Virlinzi, Silvia Vicari, Piernunzio Casano, Elio Camerlingo, Martina Melfa, Ambra Turco, Luigi Vellari, Giuseppe Arangio, Esther D’Agristina, Gaetano Volante, Noemi Alessandra e Sandro Bellomo, per la pittura Rina Menzo e Angelo Comito. Saranno proiettati anche dei video.

Il presepe pasquale sarà, invece, realizzato dall’Azione Cattolica in collaborazione con Giuseppe Lo Giudice e racconterà gran parte della vita pubblica di Gesù.

“Oltre all’evento stiamo lavorando – ha anticipato il responsabile dell’Azione Cattolica Luca Ingrassia – ad un’ulteriore sorpresa per la città”.

L’inaugurazione si svolgerà sabato 2 aprile alle ore 20 e le esposizioni saranno visitabili fino al primo maggio dal lunedì al giovedì dalle ore 18 alle ore 21, venerdì sabato e domenica dalle ore 17 alle ore 22.