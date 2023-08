Enna: mostra di artisti coreani e italiani all’Urban Center

PUBBLICITÀ

Sarà visitabile fino al 6 agosto all’Urban Center di Enna ‘Unread Messages(6)’, mostra collettiva di artisti italo-coreani, patrocinata dal Comune. Sei giovani artisti coreani e italiani esprimono i loro pensieri e gli scambi culturali sui reciproci paesi attraverso vari media sul tema del “Dialogo”.

Si tratta di una mostra sulla comunicazione culturale e il dialogo tra giovani artisti coreani e italiani che vivono nell’era post-COVID-19. Gli artisti coreani raccontano le loro storie attraverso l’incontro con la cultura italiana, e gli artisti italiani mostrano le loro storie dalle loro esperienze in Corea.

“Siamo davvero pronti per incontrarci?”. Gli artisti rispondono a questa domanda con le proprie opere. Sebbene siano nati e cresciuti in continenti completamente diversi, hanno condiviso pensieri e culture contemporanee che trascendono le differenze geografiche e culturali attraverso gli scambi online durante l’era del Covid.

Il titolo della mostra, Unread Messages(6), nasce ispirandosi alla parola chiave della mostra, dialogo. Il “messaggio” online è un mezzo con cui gli artisti trasmettono i loro significati ai visitatori e, attraverso questa mostra, i visitatori potranno aprire i messaggi dei 6 artisti, ovvero i 6 messaggi non letti. I messaggi trasmessi con metodi immateriali vengono sostituiti con opere reali nella mostra, implicando un processo di preparazione per passare dall’era del non-face-to face all’era del face-to-face.

Jueun Moon e Angelo Francesco Termini esprimono “io” che hanno vissuto mentre vivevano rispettivamente in Italia e in Corea, e parlano della propria identità ed empatia che cambiano man mano che incontrano i reciproci paesi. Le opere di Yuhwan Park e Veronika Salandin, che portano la categoria “tu”, contengono comprensioni ed esperienze sui reciproci paesi che hanno conosciuto. Attraverso questo, i visitatori possono sperimentare lo sguardo degli altri sul loro paese e sulla loro cultura. Infine, Younghun Kim e Wonkuk Park mostrano le opere che parlano di ‘noi’ attraverso l’incontro tra Corea e Italia. Reinterpretando i simboli del passato, creano simboli contemporanei che possono essere compresi da chiunque e portano a un’armonia che trascende i paesi e le culture.

Jiyoun Woo, curatore della mostra, ha organizzato i messaggi degli artisti in una storia a cui tutti possono relazionarsi. I messaggi dei sei giovani artisti coreani e italiani saranno l’inizio di una nuova conversazione per tutti coloro che vivono in una nuova era e un’opportunità per la comprensione e la comunicazione con paesi e culture diverse.