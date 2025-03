Enna: morto Giovanni Scialfa, padre di Vanessa. Avviata raccolta fondi

PUBBLICITÀ

Morto stamane Giovanni Scialfa, padre della giovane Vanessa vittima di femminicidio il 24 aprile del 2012. Stroncato prima dal dolore per la tragica morte dell’adorata figlia Vanessa, uccisa brutalmente dal compagno Francesco Lo Presti, e oggi da un male incurabile da poco scoperto.

A darne notizia sui social la moglie Isabella che scrive: “Oggi Giovanni Scialfa lascia la vita terrena dopo un male incurabile per raggiungere nostra figlia Vanessa Scialfa che lo avvolgerà in un abbraccio celeste. Sono sicura che sarete insieme per l’eternità. Portale un bacio da parte nostra”.

E la figlia Maria, che chiede un gesto di solidarietà alla comunità: “Purtroppo è venuto improvvisamente a mancare mio padre questa mattina. Non eravamo pronti né emotivamente né economicamente. Chiedo l’aiuto di tutti coloro che possono e vogliono dare una mano per le esequie. Un piccolo contributo anche di 10 euro per noi è importante. Grazie a chi vorrà dare una mano, ma grazie anche a chi non ne avrà modo”.

Di seguito pubblichiamo le coordinate bancarie, che la stessa figlia ha postato sul suo profilo Facebook, per chi vorrà raccogliere la richiesta d’aiuto di una famiglia messa già duramente alla prova dalla vita.

IT61B3608105138216548916582

CASTRO ISABELLA

CSTSLL70A49C342B

CAUSALE: GIOVANNI

La redazione di EnnaLive si associa al dolore della famiglia Scialfa.