Enna, morte di Papa Francesco: rinviati gli spettacoli della settimana al Teatro Neglia

Il Comune di Enna informa che in ragione e partecipazione al lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Papa Francesco, gli eventi in programma al Teatro Neglia in questa

settimana sono ufficialmente rinviati a data da destinarsi.

Gli eventi rimandati sono quello del 24 aprile, “Taddarite”, e quello del 26 aprile, “Nati in bianco e nero”.

La decisione è stata presa in segno di rispetto per il momento di cordoglio che coinvolge l’intera nazione. Il Comune ringrazia il pubblico per la comprensione.