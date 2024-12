PUBBLICITÀ

Venerdì, nella sede dello Juventus Official Fan Club di Enna, in Via Pergusa, Moreno Torricelli, difensore della Juventus dal 1992 al 1998, incontrerà i tifosi.

L’evento sarà moderato dal direttore di Dedalomultimedia, Massimo Castagna. Interverranno Salvatore Capraro, referente regionale dei fan club juventini, Ugo Di Bella, presidente onorario del fan club di Enna, e Michele Russo, presidente della sede di Enna.