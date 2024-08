Enna, monumento dedicato ai lavoratori delle miniere: arriva il sostegno del consigliere Greco (Pd)

PUBBLICITÀ

“Il lavoro nelle miniere è stato per decenni un tratto distintivo della nostra comunità, un pezzo di storia fatto di tante piccole-grandi storie di lotta, fatica, lavoro, sfruttamento e tentativi di emancipazione che oggi rischia di scomparire per sempre. Ho letto nei giorni scorsi della proposta di allocare ad Enna bassa un monumento per ricordare questo importante pezzo della storia di Enna e la proposta non può che essere accolta favorevolmente”. Lo dichiara il consigliere comunale del Partito Democratico Marco Greco.

“La storia non è fatta solo di uomini illustri – prosegue Greco – ma anche e soprattutto di migliaia di donne e uomini comuni di cui si sa poco o nulla, persone dimenticate dagli annali le cui vite hanno contribuito a tracciare il solco dell’identità di un popolo. Spero che anche l’amministrazione comunale possa farlo, nel tentativo consegnare alla storia il ricordo collettivo di centinaia e centinaia di ennesi che nel tempo hanno contribuito a costruire l’identità di cui noi oggi siamo eredi”.