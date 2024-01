Enna: Mondoperaio vicino a chi soffre, solidarietà a detenuti e bambini

PUBBLICITÀ

Una manifestazione dal titolo “Raggio di Sole” e due obiettivi di solidarietà. E’ stato il Natale dell’associazione Mondoperaio di Enna, che ha destinato i fondi del 5 per mille per aiutare i detenuti meno abbienti ristretti presso la casa circondariale Luigi Bodenza di Enna ed i bambini da 0 a 3 anni, per tramite della Caritas Diocesana.

Due momenti distinti che sono culminati in due piccole ed essenziali cerimonie. Una dentro la casa circondariale, alla presenza, nella sala polivalente del carcere, di un gruppo di detenuti, del direttore Gabriella Di Franco, del capo area trattamentale Maria Elena D’Amore, della presidente dell’associazione Maria Santissima della Catena, Maria Giliberto, dell’ispettore Salvatore Ferrarello e del vice ispettore Giuseppe Minneci in rappresentanza della Polizia Penitenziaria, e del presidente dell’associazione Mondoperaio, Salvatore La Terra.

Ai detenuti sono stati donati pacchi con generi di prima necessità, scarpe, pantofole, biancheria intima, tute e maglie.

“Accogliamo sempre con favore e ringraziamo la comunità esterna che fa sentire la sua presenza – ha detto la direttrice Di Franco –. In carcere proviamo a far fronte alle tante necessità, in un momento di sempre più carenza di fondi, anche con la fantasia con l’unico obiettivo di provare a fare rieducazione nel rispetto della legge”.

“Nell’immaginario collettivo, ed in questi anni ancora di più, si registra una sorta di oppositività al mondo carcerario – ha detto La Terra –. Abbiamo voluto quest’anno, ma era già accaduto in passato, destinare la nostra solidarietà ai carcerati perché ogni uomo, anche se ha sbagliato e deve scontare la pena, lo deve fare in maniera dignitosa. Siamo un’associazione culturale e, dunque, vorremmo offrire il nostro aiuto a questa comunità dando il nostro contributo dentro la casa circondariale”.

Una proposta accolta con entusiasmo dalla direttrice e dal capo area che potrebbe concretizzarsi in un progetto futuro.

Accanto a La Terra, la presidente dell’associazione Maria Santissima della Catena, Maria Giliberto, che da anni opera fattivamente all’interno del carcere nella distribuzione di vestiario reperito direttamente dalla carità fatta all’associazione.

“Il carcere è una realtà che non sempre trova accoglienza nell’idea di solidarietà che c’è nella comunità esterna – dice la Giliberto –. La gente, a volte è pronta a dare un’offerta ma, non sempre, vuole che sia destinata ai detenuti. Eppure, dopo tanti anni, posso dire che qua dentro non tutti sono uguali e c’è molta sofferenza”.

Il secondo momento di Raggio di Sole, destinato ai bambini dai 0 ai tre anni, è andato in scena nella sede di Mondoperaio. Lì, alla presenza dei diaconi diocesani, Salvatore Orlando e Pietro Valenti, del vice presidente della Croce Rossa Enna, Mario Petralia, della presidente dell’associazione Maria Santissima della Catena, Maria Giliberto, il presidente La Terra ha consegnato pannolini, omogeneizzati, latte, biberon e tanto altro da destinare alla Caritas che si occuperà attraverso le parrocchie di distribuire alle famiglie in difficoltà, con bimbi da 0 a tre anni di Enna, Valguarnera e Villarosa, le derrate molte delle quali acquistate ed una parte frutto di una raccolta attivata presso una sanitaria specializzata per bambini.

“Sconoscevo e ne sono stato sconvolto come sia emergenza per le famiglie con bambini così piccoli – ha detto La Terra –. Ecco perché abbiamo deciso di destinare l’altra parte della nostra solidarietà ai più piccoli che grazie alla rete della Caritas giungerà a chi ne ha bisogno. Ed è proprio la rete che dobbiamo creare – ha aggiunto La Terra – una rete stabile e che cresca ogni giorno di più, coinvolgendo anche altre associazioni per fare in modo che questa solidarietà diventi una realtà quotidiana”.

“La situazione in qualche comune, compreso Enna, è grave per i bambini – ha testimoniato Orlando che, insieme a Valenti, è da sempre impegnato con la Caritas diocesana nel sostegno agli ultimi –. Ringraziamo Mondoperaio e Salvatore La Terra per la sensibilità dimostrata”.

Anche per il vice presidente della Croce Rossa il punto di forza rimane la rete.

“Ben venga metterci assieme per portare aiuto a chi soffre” ha detto.

A margine dell’incontro il presidente La Terra ha dato notizia dell’elezione dell’ufficio di presidenza, avvenuta nel corso di un’assemblea che si è celebrata a fine anno. Salvatore La Terra è stato riconfermato presidente, vicepresidente Paolo Campisi, segretaria Angela Di Mauro, tesoriere Alberto Gagliano, responsabile comunicazione, Mario Margani. Approvato anche il consuntivo 2022 e programma sociale 2024.