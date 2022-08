Lunedì 15 agosto, nello spiazzale dello Spirito Santo ad Enna, l’intrattenitore Ivan Di Stefano animerà la serata del ferragosto ennese. A conclusione dei festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, la confraternita dello Spirito Santo insieme all’attività commerciale “La Lanterna” hanno deciso di organizzare un momento ricreativo per ricordare, anche in piccolo, quella che una volta era una delle feste più importanti della città.

