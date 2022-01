Enna: molti studenti rientrano a scuola

Nella giornata odierna molti studenti rientreranno a scuola, “seppur senza alcuno screening o senza alcuna fornitura di mascherine FFP2, ma a che prezzo?”.

Se lo chiedono i rappresentanti degli studenti di Enna che così proseguono: “Veniamo a conoscenza – scrivono – che alcune amministrazioni comunali si riuniranno nei prossimi giorni per organizzare una campagna screening e una distribuzione di mascherine FFP2 per gli studenti. Altre amministrazioni comunali, come quella di Enna, non hanno dato la disponibilità per l’acquisto di tamponi e mascherine FFP2 per gli studenti in quanto non è di loro competenza, ma lavoreranno sulle strutture di competenza comunale”.

“Alcune amministrazioni comunali – proseguono i rappresentanti – si sono attivate per garantire la sicurezza degli studenti”.

Screening si sono tenuti negli ultimi giorni a Nicosia, Piazza Armerina e a Troina. A Nissoria il Comune ha acquistato una mascherina FFP2 per gli studenti pendolari.

“Continueremo a farci portavoce nelle sedi istituzionali in tutti i comuni dove le nostre richieste non sono state accolte – concludono i rappresentanti degli studenti -. Insieme, gli studenti hanno dimostrato di aver una voce unitaria e di avere a cuore i propri diritti, hanno dimostrato di essere maturi, di avere coraggio e determinazione”.