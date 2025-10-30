Enna: modifiche alla viabilità il 1° novembre per partita di calcio e afflusso al cimitero

PUBBLICITÀ

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Enna, in considerazione del fatto che il calendario del Campionato di calcio di Serie “D” – Girone “I” prevede, per il giorno 01/11/2025, alle ore 14.30, presso lo Stadio Comunale “Gen. Gaeta” di Enna l’incontro di calcio tra le squadre “Enna Calcio” e “Città di Acireale 1946”, valido per la 10^ giornata di andata, con propria ordinanza n. 492 del 23/10/2025 ha disposto quanto segue.

Istituire per il giorno 01/11/2025, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza Guttuso, antistante l’ingresso principale dello Stadio “Gen. Gaeta”, consentendovi l’accesso e la sosta esclusivamente ai mezzi delle FF.OO. ed ai veicoli accreditati. Istituire per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 fino alle ore 19.00, il divieto di fermata in ambo i lati della via Murgano e traverse laterali, onde consentire l’uscita in sicurezza dei mezzi delle FF.OO. e delle squadre dallo stadio.

Istituire infine, per lo stesso giorno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in ambo i lati in tutta la via G. Verga e nel del tratto di via Duca d’Aosta compreso tra l’intersezione con la via dello Stadio e la via Verga inclusa, via Carducci e via Dante Alighieri, onde consentirvi lo stazionamento dei bus e/o veicoli della tifoseria della squadra ospite, ed il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati del tratto di viale IV Novembre antistante l’ingresso “Gradinate” dello stadio “Gaeta”, per i motivi indicati in premessa.

Inoltre, la stessa Polizia Locale invita la cittadinanza a raggiungere il cimitero comunale, sempre giorno 1/11/2025, provenendo da Enna bassa, esclusivamente seguendo il percorso Via Pergusa, Piazza Canonico Alessi (Balata), Corso Sicilia, in considerazione del fatto che la strada di arroccamento Monte-Cantina sarà impegnata dal transito della tifoseria ospite, evitando, per quanto possibile, di recarsi al cimitero nelle prime ore del pomeriggio, poiché si prevede traffico veicolare intenso e possibili code.