Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Enna informa che, nella giornata di domani, martedì 1/10/2024, le autobotti poste, rispettivamente, in Piazza Europa a Enna alta e in Piazza Don Minzoni a Enna bassa, verranno spostate la prima nel piazzale antistante l’ingresso dello Stadio Gaeta, lato tribuna coperta, e la seconda in Viale Unità d’Italia nei pressi di Bruno Euronics con gli usuali orari.

