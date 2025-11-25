Enna, mobilitazione della specialistica: l’ASP attiva misure straordinarie per garantire le prestazioni

PUBBLICITÀ

In relazione allo stato di agitazione proclamato per domani, mercoledì 26 novembre, da parte degli operatori della specialistica convenzionata, l’ASP di Enna ha predisposto tutte le misure necessarie per garantire la continuità assistenziale ed evitare disagi all’utenza.

Al fine di assicurare l’erogazione delle prestazioni sanitarie, l’Azienda ha dato disposizione ai propri ambulatori e centri di prelievo di potenziare in via straordinaria la capacità di accoglienza. I cittadini che dovessero trovare chiusi i laboratori privati convenzionati potranno pertanto rivolgersi direttamente ai laboratori degli ospedali provinciali, dove sarà possibile effettuare le analisi ad accesso diretto senza necessità di prenotazione. L’Asp precisa che in ogni caso sarà necessario recarsi presso gli sportelli CUP per la registrazione della ricetta, anche in presenza di esenzione.

Per quanto riguarda gli studi radiologici convenzionati, l’Asp comunica che allo stato attuale non vi sono elementi che facciano presagire interruzioni del servizio.

L’ASP di Enna assicura il massimo impegno per tutelare il diritto alla salute dei cittadini e minimizzare eventuali disagi derivanti dalla giornata di mobilitazione.