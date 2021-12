Enna: misure anti Covid, quasi 2 mila controlli nella settimana 6-12 dicembre

Come noto, l’aggravamento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha reso necessario l’introduzione di nuove e più stringenti disposizioni volte a verificare il rigoroso rispetto delle misure di contenimento del contagio e, segnatamente, dell’obbligo del possesso delle certificazioni di cui all’articolo 9 e seguenti del decreto-legge n. 52 del 2021.

In tale contesto, particolare rilievo ha assunto la formulazione di cui all’art. 7 del d.l. n. 172/2021, che ha attribuito al Prefetto territorialmente competente il compito di adottare un piano per l’effettuazione costante di controlli, da condividere nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, rimettendo poi la declinazione operativa del piano alle valutazioni tecniche del Questore.

La condivisa azione per la predisposizione dei controlli ha consentito di rendere efficace la verifica del rispetto delle misure anti Covid, soprattutto intensificandone la frequenza in determinate fasce orarie e nei giorni festivi e prefestivi nelle aree con maggiore concentrazione di esercizi commerciali, riservando particolare attenzione al trasporto pubblico locale, al quale è stato prioritariamente orientato il contributo delle polizie locali.

In particolare, per la settimana dal 6 al 12 dicembre 2021, sono state impegnate 55 pattuglie e 110 operatori di polizia per un totale di quasi 2.000 persone controllate.