Enna, Mirisciotti (Futuro Nazionale) chiede chiarimenti sui tempi per la riapertura della Panoramica

Carmelo Mirisciotti, referente del Comitato di Futuro Nazionale di Enna, interviene sulla strada Panoramica e chiede chiarimenti al presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna Piero Capizzi sui tempi previsti per la conclusione dei lavori dell’arteria che collega l’accesso nord della città con piazza Prefettura: «Sollecitato da molti cittadini di Enna e della provincia, chiede alla S.V. se non ritenga opportuno far conoscere la presumibile data della fine dei lavori della strada “Panoramica”, ormai interrotta da vent’anni».
Mirisciotti sottolinea il ruolo che, a suo giudizio, l’arteria riveste per la viabilità cittadina: «E’ innegabile che tale strada è strategica per l’ingresso nel capoluogo consentendo, con la sua percorrenza un più agevole accesso alla parte alta della città e alleggerendo nel contempo il carico automobilistico lungo la via Pergusa».
Nella stessa dichiarazione, il referente di Futuro Nazionale richiama anche la possibilità di riattivare il parcheggio situato nei pressi di piazza Prefettura e di collegarlo al centro attraverso un servizio di navette.
Mirisciotti propone inoltre un’intesa con il Comune di Enna per intervenire sul parcheggio durante l’attuale fase dei lavori: «Crediamo che non sia difficile che in tal senso si raggiunga un accordo con il Sindaco di Enna per fare i lavori proprio adesso che esiste il cantiere della “Panoramica”».